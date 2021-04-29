В Киргизии заявили, что 13-летняя девочка погибла в столкновениях на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в Минздраве страны.

"На 23:30 (20:30 мск) всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе достигло 51 человека. Всего зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области — девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Также погранслужба Киргизии сообщает, что перестрелка на границе двух государств прекратилась. Соединения пограничной службы ГКНБ КР (Госкомитета нацбезопасности Киргизской Республики), дислоцированные в Баткенской области совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки.

Напомним, что около 11 часов утра на границе стран возле села Кёк-Таш Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.

Позднее Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня. Стороны достигли соглашения об отводе военных сил на места прежней дислокации. В МИД РФ отреагировали на конфликт Киргизии и Таджикистана, отметив, что более подробно дадут комментарий после консультации с экспертами.

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