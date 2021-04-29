Папа римский не в курсе планов Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
Вместе с тем он выразил готовность стать посредником на переговорах по урегулированию в Донбассе.
Фото © ТАСС / AP / EPA / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Папе римскому Франциску неизвестны планы президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся проведения встречи с президентом Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом сообщил дипломат Святого престола Леонардо Сандри в беседе с газетой La Repubblica.
Вместе с тем отмечается, что Франциск выразил готовность участвовать в переговорах по Донбассу. В Ватикане верят, что Святой престол сможет приступить к этому после работы Минской группы.
Кремль ранее подтвердил, что он действительно готов переговорить с украинской стороной о двусторонних отношениях. Но пока из офиса Зеленского никакой информации о встрече не поступало.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.
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