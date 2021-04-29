Папа римский не в курсе планов Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Папе римскому Франциску неизвестны планы президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся проведения встречи с президентом Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом сообщил дипломат Святого престола Леонардо Сандри в беседе с газетой La Repubblica.

Вместе с тем отмечается, что Франциск выразил готовность участвовать в переговорах по Донбассу. В Ватикане верят, что Святой престол сможет приступить к этому после работы Минской группы.

Кремль ранее подтвердил, что он действительно готов переговорить с украинской стороной о двусторонних отношениях. Но пока из офиса Зеленского никакой информации о встрече не поступало.

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