Роспотребнадзор считает возможным рост числа случаев ковида к осени

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к осени ожидается рост всех вирусных инфекций, скорее всего, и коронавируса тоже.

"Мы к осени совершенно обоснованно ожидаем определённой динамики сезонного роста всех вирусных инфекций респираторных и, скорее всего, нового коронавирусного заболевания", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Также Попова отметила, что на данный момент в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом всего на 0,4%, тогда как в марте этот показатель от недели к неделе уменьшался примерно на 12%.

"Если в марте темп снижения был от недели к неделе процентов 12–13, то сегодня процент снижения от предыдущей недели к позапрошлой составил всего 0,4%. То есть мы практически стоим на месте", — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова также отметила, что не может ответить на вопрос, как часто придётся прививаться от коронавируса. Она считает, что сперва нужно достигнуть отметки 60% в процессе вакцинации населения.

Напоминаем, что ранее Роспотребнадзор оценил ковидную ситуацию в Москве как напряжённую. В преддверии праздников и выходных специалисты напоминают о высокой опасности заражения.

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