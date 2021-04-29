Украинский депутат назвал число геев в Раде
Однако у него очень особенное понимание данного термина.
Фото © ТАСС / Плачков Сергей
Стало известно, сколько же членов Верховной рады Украины являются гомосексуалистами. Ответ на этот вопрос дал д
епутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Сейчас нужно чётко разграничить мух от котлет. Гомосексуалист — это сущность человека. Таких людей пофамильно я вам назвать не могу. В Раде 450 человек, половина из них точно гомосексуалисты", — отметил он.
Однако депутат тут же заявил, что гомосексуалист — это аббревиатура. По его мнению, это человек, который живёт нечестно, делает гадости или живёт обманом. А до сексуальной ориентации человека депутату нет совершенно никакого дела.
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