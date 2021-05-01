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В России мигрантов обяжут получать единый электронный документ

В нём будет храниться графическая и текстовая информация о владельце.

1 мая 2021, 08:17
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

МВД России намерено обязать всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ. Срок его действия составит до десяти лет.

"Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации", — цитирует ТАСС ответ пресс-центра министерства.

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По словам представителя МВД, в электронном документе будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце. При этом в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов планируется уточнить перечень сведений об иностранцах.

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Ранее стало известно, что МВД решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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