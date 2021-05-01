В Москве снова выявили свыше 3 тысяч случаев коронавируса за сутки
В целом же по России CoViD-19 подтвердился более чем у девяти тысяч человек.
Фото © ТАСС / Новосильцев Артур
В Москве за сутки вновь выявили более трёх тысяч случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Так, в столице было зафиксировано 3208 случаев заражения. Ещё 737 — в Санкт-Петербурге, в Московской области — 649. В целом же по стране коронавирус подтвердился у 9270 человек. Выздоровело при этом 8637 пациентов, а умерло 392.
Отмечается, что всего с начала эпидемии было выявлено 4 814 558 случаев ковида во всех регионах. 4 436 583 человека полностью вылечились и выписались из больниц. Летальным исходом закончилось 110 520 случаев заражения.
Однако по сравнению с Индией ситуация в России выглядит благоприятной. Сегодня там поставили очередной антирекорд, перевалив за отметку в 400 тысяч заражений за сутки.
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