Толстушка вместо бесконечных диет занялась здоровьем, и уже через год она весила в два раза меньше
Для большинства людей, страдающих от лишнего веса, похудение становится самоцелью. Но часто такой подход не приносит никаких плодов. Героиня этого материала перенесла фокус внимания на здоровье, а килограммы ушли сами.
Фото © Reddit / akp133
Чуть больше года назад 30-летняя пользовательница Reddit akp133 весила внушительные 130 кг. Девушка большую часть своей жизни была полной и уже смирилась со своими килограммами. Но перед юбилеем она вдруг осознала — его нужно встретить в здоровом теле. Тогда akp133 начала усиленно следить за своим рационом и добавила в свой распорядок обязательную физическую активность.
Девушка 14 месяцев назад и сейчас. Фото © Reddit / akp133
Первая стадия пути к здоровому телу уже пройдена. В этом ей помог подсчёт калорий. В специальном приложении она отмечала всё, что она ела, а оно в свою очередь говорило, сколько ей осталось до дневного лимита. Так с помощью принципа дефицита калорий девушка похудела на 60 кг за 14,5 месяца. Теперь akp133 перешла ко второму этапу — наращивание мышц.
Девушка 5 месяцев назад. Фото © Reddit / akp133
Девушка тренируется по часу четыре раза в неделю. В основном это комбинация кардио и силовых тренировок. Что из этого выйдет — узнаем в профиле пользовательницы через несколько месяцев. Ну а пока она делится своим опытом со всеми, кто только начал своё сражение за идеальное тело. По словам akp133, главное — держать в голове идеальную картинку своего будущего и тренировать дисциплину.
Мне просто нужно заставлять себя тренироваться, словно это мои обязанности. Очень похоже на то, как мы заставляем себя работать даже в те дни, когда не хочется... но вы делаете это потому, что несёте ответственность. Поставила своё здоровье в приоритет и всё время держала в голове общую картину будущего
WOW-news
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