"Надо уберечь девочек": Украинская певица вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
Полякова обратилась к коллегам с просьбой не называть откровения ложью, а "позволить этой правде звучать".
Видео © Instagram / polyakovamusic
Украинская певица Ольга Полякова записала видеообращение к подписчикам, в котором рассказала о домогательствах со стороны Константина Меладзе. Таким образом она выразила поддержку Ани Лорак, которая призналась, что продюсер "предлагал ей личные отношения взамен на продвижение по карьере".
"Ани наткнулась на хейт и порицание от звёздных коллег о том, что это ложь. Я хочу заявить, что я ей верю. Только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека. Тема харассмента в нашем обществе не считается чем-то порицаемым. Это некая норма: предложил мужчина женщине интим за какие-то продвижения — молодец", — высказалась украинская звезда.
Полякова обратилась к коллегам с просьбой не называть откровения ложью, а "позволить этой правде звучать". Нужно иметь смелость, чтобы сказать об этом, говорит певица. Кроме того, она обратилась к Ани Лорак с призывом "не оправдываться ни перед кем" и "позволить правде звучать", чтобы "уберечь девочек" от харассмента.
Ранее о домогательствах заявила актриса Елена Проклова в программе "Секрет на миллион". Она рассказывала, что подверглась харассменту со стороны актёра ещё в юном возрасте. Несмотря на то что имени его она не называла, многие догадались, что речь идёт об Олеге Табакове. Некоторые знаменитости осудили Проклову за столь откровенное признание.
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