Толстушка сбросила 33 кг и стала выглядеть куда моложе, удивив одногруппников своим возрастом
Лишний вес добавляет не только сантиметры на талии, но и десятилетия к возрасту — героиня этого материала знает об этом не понаслышке. Благо повернуть время вспять тоже вполне возможно.
Три года назад пользовательница "Реддит" Valkyrjaer отпраздновала свой 21-й день рождения, но по её внешности этого бы никто не сказал. Из-за предрасположенности к полноте, неправильного питания и малоактивного образа жизни она весила 108 кг. И проблемы со здоровьем — это лишь часть трудностей, которые вызвал лишний вес. Так что девушка приняла решение худеть.
Сначала Valkyrjaer узнала, сколько килокалорий в день необходимо её телу, а затем вычла из этого значения 500. Теперь главное было — потреблять калорий меньше полученной цифры. Качество еды тоже играет роль. Девушка старалась питаться здорóво, но иногда позволяла себе и мороженое, и даже пиццу. Поначалу лимит был 2600 ккал в день, но за три года он уменьшился до 1600 ккал! Важно во время похудения регулярно пересчитывать этот показатель.
Ну а если вы хотите больше есть, то просто больше двигайтесь или лучше тренируйтесь. Простая физика!
За три года Valkyrjaer сбросила 35 кг лишнего веса, но это не самое главное. Девушка ходит в колледж, и одногруппники были в восторге, когда заметили, как она помолодела. В объёмах уменьшились даже уши! А когда фитоняшка опубликовала своё преображение на Reddit, им восхитились тысячи пользователей соцсети.
Я почти никогда ничего не комментирую, но ЭТО просто вау!
Вау! Я никогда не задумывался о том, как похудение может изменить УШИ. Поздравляю с таким преображением лица, выглядите прекрасно
WOW-news
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