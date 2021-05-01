"Конкуренция серьёзная": В Иванове оценили шансы экс-"татушки" Волковой на победу в праймериз

Политическая карьера артистки зависит от того, как она проведёт свою кампанию до предварительного голосования, которое состоится 26–30 мая.

Секретарь Ивановского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Низов в беседе с Лайфом оценил шансы экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой на победу в праймериз. По его словам, артистка сама приняла решение о начале политической карьеры.

"Она самостоятельно зарегистрировалась, как и большинство участников, их уже 49 человек. Приехала с юристом, подала документы. У нас была проверка документов — всё в порядке, всё оформлено правильно. И сегодня (30 апреля) оргкомитет принял решение, но не единогласно, допустить её к предварительному голосованию. Когда её спросили, почему она выдвигается именно от Ивановской области, Юлия ответила, что это город невест. Это был её единственный комментарий", — сказал Низов.

Дальше принимать решение будет население Ивановской области. По словам собеседника Лайфа, всё зависит от того, как Волкова проведёт свою кампанию до предварительного голосования, которое состоится 26–30 мая. Если знаменитость активно себя проявит, то сможет набрать определённое количество голосов, отметил Низов. Вместе с тем, по его словам, в Ивановской области есть много достойных действующих политиков, поэтому конкуренция серьёзная.

"Мы рады, что она приняла решение зарегистрироваться от нашей области, поскольку это привлечёт дополнительное внимание к процедуре голосования. Такие значимые фигуры федеральной известности придают этому голосованию дополнительную информационную поддержку. Это нормально, что человек хочет проявить себя и заявить о себе", — заключил собеседник Лайфа.

Напомним, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Её кандидатуру сегодня утвердил оргкомитет регионального отделения ЕР. До середины мая певице необходимо загрузить на сайт предварительного голосования два видеоролика. В противном случае утверждение кандидатуры аннулируют.