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"Заставил написать расписку и угрожал": Вдову хоккеиста Валерия Карпова выселяют из дома

Женщина приобрела дом в Сочи у друга семьи, а теперь он через суд пытается вернуть его обратно. Вместе с тем, по словам сына мужчины, Анна заселилась туда до передачи денег и обещала постепенно расплачиваться, но средств от неё так и не поступило.

30 апреля 2021, 22:28

Фото © LIFE

Вдову хоккеиста Валерия Карпова выселяют из дома. Видео © LIFE

Вдова чемпиона мира по хоккею Валерия Карпова Анна переехала с детьми в Сочи в 2015 году. Она приобрела дом у друга семьи — Валерия Панжаева. Однако мужчина утверждает, что никаких денег он так и не увидел. Кроме того, Карпова ни разу не платила за воду и свет. О непростой ситуации женщина рассказала Лайфу.

"Я приобрела дом для детей, оформив его в равных долях, выплатив деньги продавцу в трех траншах, на что у меня есть расписки. Но этот человек (Панжаев) через суд пытается меня выселить на улицу и отобрать у меня дом. Подал иск и даже в нём указал, что я не отдала ни копейки ему за этот дом. Он выиграл суд на 5 миллионов 25 тысяч. Насильственными действиями заставил меня написать расписку и угрожал. У меня есть видео, как он отрезал электроэнергию", — рассказывает Анна.

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По словам женщины, Панжаев врывался в дом и систематически ей угрожал. Из-за постоянной нервотрёпки дети стали бояться, а старшая дочь даже вынуждена была обратиться за помощью к неврологу — у неё страх, что семья может остаться на улице, говорит собеседница Лайфа.

"Я его (Панжаева) знаю с 90-х. Он вклинился в нашу семью, вроде как друг Валеры был. Это смешно, потому что были ситуации, когда и Валеру кинул на деньги. Валера с ним перестал общаться", — отметила Анна.

Однако у сына Валерия Панжаева Сергея своя версия произошедшего. В беседе с Лайфом он рассказал, что после смерти хоккеиста вдова обратилась к его отцу с просьбой продать дом в Сочи "на дружественных отношениях". Валерий согласился при условии, что Анна Карпова туда заселяется и будет постепенно рассчитываться. После нескольких задержек по оплате ЖКХ стало понятно, что платить ей не чем, утверждает Сергей.

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"Всё началось с задержек по оплате ЖКХ. Оплачивал всё мой отец и интересовался, когда она начнёт платить. Всё это длилось месяцами, годами <...> Я хочу, чтобы от отца отстали и больше не беспокоили. Хотим, чтобы она рассчиталась за дом и все", — высказал свою версию мужчина.

Вдова хоккеиста не собирается выплачивать пять миллионов Валерию Панжаеву, которые он выиграл через суд. По словам Анны, всё что у неё осталось после смерти мужа, она вложила в дом в Сочи.

Валерий Карпов выступал за магнитогорский "Металлург", челябинские "Трактор" и "Мечел", тольяттинскую "Ладу", московское "Динамо" и клуб НХЛ "Анахайм". Становился сезона 1998/1999, а также двукратных обладателем Кубка Европейских чемпионов. В составе сборной России выигрывал чемпионат мира 1993 года. Летом 2014 года Карпов в состоянии алкогольного опьянения споткнулся, упал с лестницы и попал в реанимацию. 10 октября он скончался в возрасте 43 лет.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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