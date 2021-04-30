"До масштабов Карабаха не вырастет": Спрогнозировано развитие конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии будет периодически обостряться, даже если на данном этапе закончится миром. Это обусловлено размытостью территорий, отсутствием чётких границ и наличием многих анклавов. Такое мнение в разговоре с телеканалом "360" высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

"Надо чётко охарактеризовать этот регион. Это Ферганская долина. Она делится на узбекскую часть, на таджикскую и киргизскую. Там очень своеобразное прохождение границ. Анклавов много. Едешь по территории Киргизии, потом — Узбекистана. Провести границу очень сложно само по себе. Такие конфликты периодически возникают", — отметил политолог и напомнил, что подобные столкновения были ещё в 1990-х годах.

По мнению Багдасарова, столкновение Киргизии и Таджикистана не вырастет до уровня конфликта в Нагорном Карабаха. Что касается роли России, то эксперт считает, что Москва не станет вмешиваться в ситуацию. Максимум, что она может сделать, — призвать к миру и попросить стороны сесть за стол переговоров.

Авторы