"До масштабов Карабаха не вырастет": Спрогнозировано развитие конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Политолог Семён Багдасаров считает, что Москва не станет вмешиваться в ситуацию. Максимум, что она может сделать, — призвать к миру и попросить стороны сесть за стол переговоров.
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Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии будет периодически обостряться, даже если на данном этапе закончится миром. Это обусловлено размытостью территорий, отсутствием чётких границ и наличием многих анклавов. Такое мнение в разговоре с телеканалом "360" высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
"Надо чётко охарактеризовать этот регион. Это Ферганская долина. Она делится на узбекскую часть, на таджикскую и киргизскую. Там очень своеобразное прохождение границ. Анклавов много. Едешь по территории Киргизии, потом — Узбекистана. Провести границу очень сложно само по себе. Такие конфликты периодически возникают", — отметил политолог и напомнил, что подобные столкновения были ещё в 1990-х годах.
По мнению Багдасарова, столкновение Киргизии и Таджикистана не вырастет до уровня конфликта в Нагорном Карабаха. Что касается роли России, то эксперт считает, что Москва не станет вмешиваться в ситуацию. Максимум, что она может сделать, — призвать к миру и попросить стороны сесть за стол переговоров.
Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, но в пятницу стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров, а президенты двух стран обсудили сложившуюся ситуацию.
Обострение на границе Киргизии и Таджикистана
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