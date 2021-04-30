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"До масштабов Карабаха не вырастет": Спрогнозировано развитие конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Политолог Семён Багдасаров считает, что Москва не станет вмешиваться в ситуацию. Максимум, что она может сделать, — призвать к миру и попросить стороны сесть за стол переговоров.

30 апреля 2021, 22:05
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/stock-photos/flags-kyrgyzstan-tajikistan.html?sh=cf63821170dd458c038b50e7c5c9642d&filter=all&qview=435380232" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии будет периодически обостряться, даже если на данном этапе закончится миром. Это обусловлено размытостью территорий, отсутствием чётких границ и наличием многих анклавов. Такое мнение в разговоре с телеканалом "360" высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

До 31 возросло число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном

До 31 возросло число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном

"Надо чётко охарактеризовать этот регион. Это Ферганская долина. Она делится на узбекскую часть, на таджикскую и киргизскую. Там очень своеобразное прохождение границ. Анклавов много. Едешь по территории Киргизии, потом — Узбекистана. Провести границу очень сложно само по себе. Такие конфликты периодически возникают", — отметил политолог и напомнил, что подобные столкновения были ещё в 1990-х годах.

По мнению Багдасарова, столкновение Киргизии и Таджикистана не вырастет до уровня конфликта в Нагорном Карабаха. Что касается роли России, то эксперт считает, что Москва не станет вмешиваться в ситуацию. Максимум, что она может сделать, — призвать к миру и попросить стороны сесть за стол переговоров.

Российских учителей эвакуировали из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Российских учителей эвакуировали из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, но в пятницу стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров, а президенты двух стран обсудили сложившуюся ситуацию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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