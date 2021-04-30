"Пока нет ничего": В Кремле не получали информации от Киева по встрече Путина и Зеленского

Москве не поступали конкретные предложения по поводу встречи в Ватикане лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что существуют конкретные процедуры согласования подобного рода встреч.

"В рабочем и официальном порядке какие-то конкретные предложения должны быть переданы и озвучены. Пока нет ничего. Ни по повестке дня, ни по чему", – отметил Песков.

"Возможно, президент Зеленский действительно принимает самоличные решения, быстро их формулирует. Но у нас есть определённая процедура, процесс формирования позиций по основным текущим вопросам. И в одночасье процесс пройти очень сложно. Но [в переговорном процессе – Прим. Лайфа] принято, что заранее обмениваются какими-то идеями и потом после формулирования позиций уже собираются и ведут переговоры. Поэтому здесь мы ждём, [когда] какие-то конкретные предложения поступят", – подчеркнул пресс-секретарь.

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