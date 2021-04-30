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В Кремле приветствуют решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня

В Администрации Президента РФ обеспокоены новостями и следят за ситуацией.

30 апреля 2021, 10:12
<p>Фото © ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO</p>

Фото © ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Представитель Кремля отметил, что обе стороны уладили конфликт по линии МИД.

"Мы глубоко обеспокоены новостями, следим и приветствуем решение о прекращении огня, надеемся, что оно будет устойчивым и позволит избежать эксцессов", — отметил Песков.

МИД Киргизии: Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров

МИД Киргизии: Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров

Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. По последним данным, в ходе перестрелок погибло 13 граждан Киргизии, а пострадало более 120 человек. Сообщалось о жертвах и с другой стороны. Сегодня стрельба на границе возобновилась, однако затем вновь прекратилась. МИД России призвал стороны к примирению путём переговоров.

Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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