В Кремле приветствуют решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня
В Администрации Президента РФ обеспокоены новостями и следят за ситуацией.
Фото © ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Представитель Кремля отметил, что обе стороны уладили конфликт по линии МИД.
"Мы глубоко обеспокоены новостями, следим и приветствуем решение о прекращении огня, надеемся, что оно будет устойчивым и позволит избежать эксцессов", — отметил Песков.
Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. По последним данным, в ходе перестрелок погибло 13 граждан Киргизии, а пострадало более 120 человек. Сообщалось о жертвах и с другой стороны. Сегодня стрельба на границе возобновилась, однако затем вновь прекратилась. МИД России призвал стороны к примирению путём переговоров.
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