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Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Сегодня утром на киргизско-таджикской границе силовики двух стран вновь открыли стрельбу.

30 апреля 2021, 08:30

Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO

Представитель российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко заявил, что среди пострадавших в ходе столкновения на границе Киргизии и Таджикистана россиян нет.

"Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало", — цитирует дипломата ТАСС.

Киргизские и таджикские силовики вновь начали стрельбу на границе

Киргизские и таджикские силовики вновь начали стрельбу на границе

В Посольстве РФ в Бишкеке подчеркнули, что на территории Киргизии в настоящее время проживает несколько десятков тысяч россиян.

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Напомним, что обстановка на границе двух республик обострилась накануне. В ночь на 29 апреля там вспыхнули крупные бои. Оба государства обвиняют друг друга в провокациях. По итогам вчерашнего дня в ходе конфликта погибло 13 граждан Киргизии, есть жертвы и с таджикской стороны.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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