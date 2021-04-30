Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Представитель российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко заявил, что среди пострадавших в ходе столкновения на границе Киргизии и Таджикистана россиян нет.

"Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало", — цитирует дипломата ТАСС.

В Посольстве РФ в Бишкеке подчеркнули, что на территории Киргизии в настоящее время проживает несколько десятков тысяч россиян.

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