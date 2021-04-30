Будущих первокурсников предложили освободить от оплаты общежития
Таким образом снизится финансовая нагрузка на студентов.
Фото © ТАСС / DPA / Sebastian Gollnow
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить первокурсников, собирающихся поступать в вузы в 2021 году, от оплаты общежития. Свою инициативу он объяснил тем, что пандемия привела к снижению доходов части семей, в том числе по причине утраты работы, сообщает RT.
Кроме того, парламентарий отметил, что пандемия нанесла удар по торговле и ресторанному бизнесу. Ведь именно там чаще всего студенты искали подработку параллельно обучению. Тем не менее подобные обстоятельства не должны влиять на возможность получения образования, заявил депутат.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения", — говорится в тексте обращения на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете при поступлении в вузы детей силовиков. Причём преимущество они получат при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
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