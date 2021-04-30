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Арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Сафронова продлён до 7 июля

Стоит отметить, что бывший сотрудник "Коммерсанта" и "Ведомостей" был задержан именно 7 июля 2020 года.

30 апреля 2021, 08:22

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба суда

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова до 7 июля. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30 апреля 2021 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена на 2 месяца и 00 суток, то есть до 7 июля 2021 года", — говорится в сообщении.

Адвокат рассказал о секретном свидетеле в деле Ивана Сафронова

Адвокат рассказал о секретном свидетеле в деле Ивана Сафронова

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. К тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу.

А накануне в Москве задержали адвоката Ивана Павлова, защищающего Сафронова.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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