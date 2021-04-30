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В Москве задержали адвоката Ивана Павлова

Правозащитники также сообщили об обысках в квартире жены юриста и у IT-специалиста Игоря Дорфмана.

30 апреля 2021, 06:42
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сотрудники ФСБ России задержали в одном из номеров московской гостиницы адвоката Ивана Павлова. Как сообщает ТАСС, ему вменяют статью 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования".

Правозащитное объединение "Команда 29" подтвердило агентству информацию о задержании Павлова, а также сообщило об обысках в квартире жены юриста и у IT-специалиста Игоря Дорфмана.

Адвокат рассказал о секретном свидетеле в деле Ивана Сафронова

Адвокат рассказал о секретном свидетеле в деле Ивана Сафронова

"Ивану Павлову вменяют ст. 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет", — заявили правозащитники.

Павлов известен по ряду дел о госизмене. В частности, он защищает экс-топ-менеджера "РАО ЭЕС" Карину Цуркан, осуждённую за шпионаж, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова и учёного Виктора Кудрявцева, который скончался накануне.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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