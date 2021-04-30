Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Позвавшему Путина в Ватикан Зеленскому предложили новые места для саммита

Идеи лидера Незалежной сочли бредовыми и объяснили их единственную цель.

30 апреля 2021, 05:20
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным у Святого престола в Ватикане является очередной попыткой сместить вектор внимания на Москву. Идеи лидера Незалежной высмеял политолог Дмитрий Родионов.

"Полёт фантазии. То он предлагал в Донбассе встретиться, то в Ватикане. Давайте рассмотри Мекку, Тибет — что ещё у нас есть из религиозных центров? Давайте ещё придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред?"сказал Родионов в беседе с 5-tv.ru.

По мнению политолога, Зеленский создаёт иллюзию выбора — "он предлагает, а Путин отказывается". На самом деле лидеру Незалежной не о чем говорить с президентом России до тех пор, пока он не будет выполнять Минские соглашения. Эксперт предположил, что в ближайшее время президент Украины выступит с новой сомнительной инициативой.

Журналист: Зеленский делает всё, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма

Журналист: Зеленский делает всё, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге провести саммит в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1