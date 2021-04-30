Позвавшему Путина в Ватикан Зеленскому предложили новые места для саммита
Идеи лидера Незалежной сочли бредовыми и объяснили их единственную цель.
Фото © ТАСС / АР
Предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным у Святого престола в Ватикане является очередной попыткой сместить вектор внимания на Москву. Идеи лидера Незалежной высмеял политолог Дмитрий Родионов.
"Полёт фантазии. То он предлагал в Донбассе встретиться, то в Ватикане. Давайте рассмотри Мекку, Тибет — что ещё у нас есть из религиозных центров? Давайте ещё придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред?" — сказал Родионов в беседе с 5-tv.ru.
По мнению политолога, Зеленский создаёт иллюзию выбора — "он предлагает, а Путин отказывается". На самом деле лидеру Незалежной не о чем говорить с президентом России до тех пор, пока он не будет выполнять Минские соглашения. Эксперт предположил, что в ближайшее время президент Украины выступит с новой сомнительной инициативой.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге провести саммит в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.
Выбор редакции
"Ему не нужна нянька": Кравчук заявил, что Зеленский должен поговорить с Путиным тет-а-тет
Папа римский не в курсе планов Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
"Никаких шансов": В Германии исключили участие страны в гипотетической войне НАТО и России
В Уфе камеры сняли момент падения ребёнка в канализацию
Пять человек арестованы по делу о похищении собак Леди Гаги
Комментариев: 0