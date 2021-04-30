Позвавшему Путина в Ватикан Зеленскому предложили новые места для саммита

Предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным у Святого престола в Ватикане является очередной попыткой сместить вектор внимания на Москву. Идеи лидера Незалежной высмеял политолог Дмитрий Родионов.

"Полёт фантазии. То он предлагал в Донбассе встретиться, то в Ватикане. Давайте рассмотри Мекку, Тибет — что ещё у нас есть из религиозных центров? Давайте ещё придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред?" — сказал Родионов в беседе с 5-tv.ru.

По мнению политолога, Зеленский создаёт иллюзию выбора — "он предлагает, а Путин отказывается". На самом деле лидеру Незалежной не о чем говорить с президентом России до тех пор, пока он не будет выполнять Минские соглашения. Эксперт предположил, что в ближайшее время президент Украины выступит с новой сомнительной инициативой.

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