Бразильский регулятор ответил на обвинения в дезинформации о вакцине "Спутник V"

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) ответило на обвинения разработчиков "Спутника V", которые намерены подать в суд на регулятора за распространение ложной информации о вакцине. Гендиректор ведомства Антониу Барра Торрес отверг упрёки в дезинформации.

"Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины "Спутник V"... Это серьёзные обвинения, которые подрывают доверие к организации", — сказал он на пресс-конференции.

Антониу Барра Торрес отверг обвинения в политизации процесса и заверил, что в Anvisa нет людей, "заинтересованных или радующихся" отказу в импорте какой-либо вакцины. По его словам, ведомство готово пересмотреть своё решение о запрете ввоза в страну "Спутника V" после получения новых данных от разработчика. Он также призвал сплотиться и работать сообща для победы над "общим невидимым врагом".

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