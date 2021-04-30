Бразильский регулятор ответил на обвинения в дезинформации о вакцине "Спутник V"
Ранее ведомство не дало разрешения на ввоз российского препарата.
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) ответило на обвинения разработчиков "Спутника V", которые намерены подать в суд на регулятора за распространение ложной информации о вакцине. Гендиректор ведомства Антониу Барра Торрес отверг упрёки в дезинформации.
"Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины "Спутник V"... Это серьёзные обвинения, которые подрывают доверие к организации", — сказал он на пресс-конференции.
Антониу Барра Торрес отверг обвинения в политизации процесса и заверил, что в Anvisa нет людей, "заинтересованных или радующихся" отказу в импорте какой-либо вакцины. По его словам, ведомство готово пересмотреть своё решение о запрете ввоза в страну "Спутника V" после получения новых данных от разработчика. Он также призвал сплотиться и работать сообща для победы над "общим невидимым врагом".
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Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. Однако агентство Anvisa не дало разрешения на ввоз российского препарата. Создатели "Спутника V" обвинили Бразилию в недопуске вакцины по политическим мотивам.
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