В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
Ранее они действовали до 15 мая.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В Санкт-Петербурге продлили действующие ограничительные меры по коронавирусу ещё на две недели — до 30 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.
"Ранее введённые по 15 мая ограничения продлеваются по 30 мая", — приводит сообщение администрации Северной столицы газета "Петербургский дневник".
Согласно действующим требованиям, количество зрителей, одновременно присутствующих на спортивных мероприятиях, не должно быть более 75% от общей наполняемости места проведения. При этом действует ограничение по максимальному числу зрителей — 25 тысяч человек.
А в Москве за последние сутки выявили более трёх тысяч случаев коронавирусной инфекции. Это рекордный показатель с января.
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