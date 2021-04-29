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В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

Ранее они действовали до 15 мая.

29 апреля 2021, 21:07
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В Санкт-Петербурге продлили действующие ограничительные меры по коронавирусу ещё на две недели — до 30 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

"Ранее введённые по 15 мая ограничения продлеваются по 30 мая", — приводит сообщение администрации Северной столицы газета "Петербургский дневник".

Согласно действующим требованиям, количество зрителей, одновременно присутствующих на спортивных мероприятиях, не должно быть более 75% от общей наполняемости места проведения. При этом действует ограничение по максимальному числу зрителей — 25 тысяч человек.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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