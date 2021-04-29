Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россия запросила образец "индийского" коронавируса-мутанта

Для изучения штамма центр "Вектор" будет работать круглосуточно и без выходных.

29 апреля 2021, 19:50
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Россия запросила образец "индийского" штамма коронавируса для исследований. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы запросили "индийский" штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили, этим занимается наш научный центр "Вектор", работает в круглосуточном режиме", — заявила она в эфире телеканала "Россия-1".

Приводит к формированию "мутантов": вирусолог рассказал об индийском штамме коронавируса

Приводит к формированию "мутантов": вирусолог рассказал об индийском штамме коронавируса

Напомним, что в Индии зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых ковидом за сутки. Таким образом, страна сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что страну накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи. А с 1 мая в Индии начнётся массовая вакцинация российской вакциной "Спутник V".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1