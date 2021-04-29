Россия запросила образец "индийского" коронавируса-мутанта

"Мы запросили "индийский" штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили, этим занимается наш научный центр "Вектор", работает в круглосуточном режиме", — заявила она в эфире телеканала "Россия-1".