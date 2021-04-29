Россия запросила образец "индийского" коронавируса-мутанта
Для изучения штамма центр "Вектор" будет работать круглосуточно и без выходных.
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Россия запросила образец "индийского" штамма коронавируса для исследований. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы запросили "индийский" штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили, этим занимается наш научный центр "Вектор", работает в круглосуточном режиме", — заявила она в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, что в Индии зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых ковидом за сутки. Таким образом, страна сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что страну накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи. А с 1 мая в Индии начнётся массовая вакцинация российской вакциной "Спутник V".
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