Звезда Болливуда Рандхир Капур госпитализирован с коронавирусом, несмотря на вакцинацию

После прохождения второй стадии вакцинации был госпитализирован с подтверждённым ковидом индийский актёр, режиссёр и продюсер Рандхир Капур. Об этом сообщила газета Times of India.

До этого актёр получил обе дозы противоковидной вакцины и считал себя защищённым. Однако после проявления симптомов он прошёл тест, и тот оказался положительным.

"Я почувствовал озноб и решил, что лучше быть в безопасности, поэтому я прошёл тест. Но в целом я не испытываю дискомфорта. У меня нет серьёзных проблем", — сказал Капур.

74-летний Рандхир — глава семейного клана Капуров и последний представитель старшего поколения семьи. Он является сыном легендарного актёра и режиссёра Раджа Капура, брат звёзд Болливуда Риши Капура и Раджива Капура. Его дядями были также звёзды болливудского кинематографа Шамми и Шахид Капуры.

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