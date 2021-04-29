Звезда Болливуда Рандхир Капур госпитализирован с коронавирусом, несмотря на вакцинацию
Артист является сыном легендарного актёра и режиссёра Раджа Капура и братом Риши и Раджива Капуров.
Рандхир Капур. Фото © ТАСС / India Today / ZUMA
После прохождения второй стадии вакцинации был госпитализирован с подтверждённым ковидом индийский актёр, режиссёр и продюсер Рандхир Капур. Об этом сообщила газета Times of India.
До этого актёр получил обе дозы противоковидной вакцины и считал себя защищённым. Однако после проявления симптомов он прошёл тест, и тот оказался положительным.
"Я почувствовал озноб и решил, что лучше быть в безопасности, поэтому я прошёл тест. Но в целом я не испытываю дискомфорта. У меня нет серьёзных проблем", — сказал Капур.
74-летний Рандхир — глава семейного клана Капуров и последний представитель старшего поколения семьи. Он является сыном легендарного актёра и режиссёра Раджа Капура, брат звёзд Болливуда Риши Капура и Раджива Капура. Его дядями были также звёзды болливудского кинематографа Шамми и Шахид Капуры.
Напомним, что Индия сейчас занимает первую строчку в мире по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно там выявляют свыше 300 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Из-за нехватки кислорода пациенты умирают в ожидании помощи, переполненные крематории вынуждают местных сжигать тела погибших родственников на улице. Власти страны заявили, что страну накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи.
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