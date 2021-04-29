Автор книги "В поисках оргазма" стал фигурантом нового дела об изнасиловании
Писателя арестовали в октябре 2020 года по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки, которое произошло 13 лет назад.
Дмитрий Стародубцев. Кадр видео / YouTube
В деле писателя Дмитрия Стародубцева, подозреваемого в педофилии, появились новые эпизоды. В отношении него возбудили дело об изнасиловании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В связи с появлением новых эпизодов совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по пункту "б" той же части той же статьи", — говорится в сообщении.
Это означает, как следует из Уголовного кодекса РФ, что действия Стародубцева могли повлечь по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение её ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия.
Напомним, в октябре 2020 года писателя задержали и арестовали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки, которое произошло 13 лет назад. Стародубцев известен как автор произведений "В поисках оргазма" и "Сильвин из Сильфона".
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