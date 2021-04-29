Таиланд возвращает карантин для туристов с 1 мая

Власти Таиланда с 1 мая снова вводят двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну из-за рубежа, в том числе для иностранных туристов. Эту информацию сообщил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун на специальном брифинге.

Если разрешение на въезд в страну было получено до 1 мая, а поездка придётся на период до 6 мая, то на изоляции придётся пробыть от семи до десяти дней в зависимости от наличия или отсутствия вакцины. После этого всем "вне зависимости от национальности и наличия прививки необходимо будет проходить 14-дневный карантин", заявил Нопакун.

Стоит отметить, что с 1 мая шесть провинций Таиланда — Бангкок, Чонбури, Чиангмай, Нонтхабури, Патумтхани и Самутпракан перейдут в "тёмно-красную зону" максимального контроля за коронавирусной инфекцией. При этом количество "красных зон" с высоким контролем за коронавирусом увеличится до 45, а количество "оранжевых зон" со средним уровнем контроля уменьшится до 26 провинций.



С начала распространения коронавирусной инфекции в Таиланде выявили 63,5 тысячи заболевших, вылечилось более 35,3 тысячи человек, а скончалось 188 пациентов.

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