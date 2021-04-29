Ковид и беременность: пугающие научные данные и мнения врачей

Недавнее исследование в очередной раз показало, что коронавирус крайне опасен для будущей матери. По всему миру обсуждают вопрос вакцинации беременных от CoViD-19.

Что пишут учёные

У беременных женщин с CoViD-19 намного выше риск тяжёлого течения болезни, смерти, осложнений беременности и преждевременных родов, пишет JAMA Pediatrics. Издание опубликовало результаты исследования международной команды медиков. Сообщается, что они несколько месяцев наблюдали за здоровьем более 2100 беременных женщин в 18 странах мира, включая Россию. При этом состояние каждой инфицированной ковидом сравнивали с состоянием двух незаражённых. Итого исследование охватило 706 беременных с "короной" и более 1400 без неё. Учёные сопоставляли, как протекала их беременность, как проходили роды и каково было состояние после выписки.

Результаты показали, что будущие матери с ковидом в пять раз чаще попадали в реанимацию. У них на 76% выше риск повышенного давления, на 60–90% чаще случаются преждевременные роды. Более того, за время исследования 11 заражённых беременных скончались. Из неинфицированных умерла лишь одна, у неё был рак. Если учесть, что в этой научной работе на каждую женщину с коронавирусом приходится две без него, получается, что CoViD-19 повышает риск смерти беременной женщины в 22 раза.

Кроме того, исследователи отметили, что тяжёлое течение болезни беременной женщины опасно для ребёнка: у тех женщин, у кого были лихорадка и затруднённое дыхание, в пять раз чаще рождались дети с патологиями, в том числе с неразвитыми лёгкими, повреждениями мозга и нарушениями зрения.

Ранее тревожные данные получил другой коллектив исследователей. Медики сопоставили состояние шести тысяч беременных женщин с ковидом и 400 тысяч пациенток без вируса. Выяснилось, что у заражённых выше показатели смертности, они примерно в восемь раз чаще попадали в реанимацию и в 13 раз чаще нуждались в вентиляции лёгких. Кроме того, по информации учёных, ковид повышает риск инфаркта и тромбоэмболии.

На основании всей этой статистики зарубежные учёные заявляют, что беременных нужно прививать от коронавируса, причём включать в приоритетные категории людей при вакцинации.

А что говорят российские врачи?

Фото © Shutterstock

— Проверенных данных пока нет. Есть единичные случаи, но на этом основании нельзя говорить, хорошо это или плохо. Информация пока не проверена. Та вакцина, которую сейчас используют, внедряется в геном, поэтому я считаю, что пока с беременными это вопрос. Вакцинировать от гриппа или ещё от каких-то заболеваний можно, но с беременными нужно быть очень осторожными, — прокомментировал Лайфу акушер-гинеколог Камиль Бахтияров.

— Не знаю, надо ли делать беременным прививки от ковида. Возможно, это актуально для тех пациенток, кому за 35. В принципе, беременные неплохо переносят коронавирус, они в основном молодые. Ребёнку этот вирус не передаётся и на его состояние никак не влияет. Но сейчас по этому вопросу ведётся масштабное исследование, и какие-то выводы можно будет сделать после получения его результатов, — рассказала акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Юлия Кубицкая.

А вот доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов заявил, что вопроса о прививании беременных женщин не может быть как такового.

— Вакцинация беременных запрещена. Более того, запрещено по положениям ВОЗ даже проведение клинических исследований на беременных. Даже если бы мы создали на миллиард процентов безопасный любой продукт, мы беременным его не давали бы для клинического исследования. Никакие вакцины не используются беременными, — подчеркнул он.

Как прививаться при планировании беременности?

— Введение второго компонента вакцины должно произойти за два-три месяца до зачатия. Но и даже своевременно вакцинированным (до зачатия) во время беременности нужно всячески стараться минимизировать возможность заражения, потому что есть современные данные о том, что антиковидная защита эффективна в течение шести месяцев. А если у нас два-три месяца до зачатия плюс девять месяцев беременности, то, понятное дело, никаких антител на такой срок не хватит, — сказал Антон Ершов.

Так ли опасен ковид для беременных?

— В моей практике такие пациентки встречались — порядка нескольких десятков, и, кстати говоря, все 100% перенесли эту болезнь легко и даже не потребовали введения каких-то препаратов. Я общаюсь со многими акушерами-гинекологами в стационарах, где находились под наблюдением именно ковидные пациентки, и знаю, что есть схема терапии таких пациенток, но фатально ничего тяжёлого чаще всего ковид для беременной не представляет, — заявил врач.

Фото © Shutterstock

По словам Ершова, в первые месяцы пандемии врачи практически не встречались со случаями ковида у беременных, поскольку организм будущей матери — не лучшая мишень для SARS-Cov-2.

— Мы уже не один раз говорили, ковид — это болезнь сильного иммунитета, у беременных, в силу гормональной перестройки организма и наличия ещё одного организма внутри, гормональный фон устроен так, что он подавляет иммунитет, у женщины возникает физиологический иммунодефицит. Поэтому люди с физиологически ослабленным иммунитетом либо не болеют, либо болеют легче. Это действительно так, и такое за беременными наблюдается, — отметил доктор медицинских наук.

Хорошая новость

По опубликованным данным, грудное молоко матери с ковидом не заражает ребёнка. Стоит также отметить, что у семи сотен инфицированных женщин вирус передавался детям лишь в 13% случаев. Именно поэтому кормящую мать при заражении коронавирусом не стоит изолировать от новорождённого, говорит Антон Ершов.

— Через материнское молоко передаются антитела не только против ковида, но и против любой бактерии, вируса, с которым сталкивается женский организм, в нём внутри начинают вырабатываться антитела, и они передаются новорождённому с молоком. И, несмотря на то что у новорождённого иммунная система ещё не сформирована, он становится защищённым материнскими антителами, — отметил врач.

Он также добавил, что в клетках детского организма очень мало знаменитых АПФ-рецепторов, за которые цепляется коронавирусная частица, и именно поэтому дети намного реже болеют ковидом, чем взрослые.

Самое интересное из мира науки и технологий — в телеграм-канале автора.

Авторы