В РФПИ назвали ожидаемые сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Сложности с одобрением препарата вызвали технические аспекты этого процесса.
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Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает на завершение сертификации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до конца июня, сообщила директор направления здравоохранения РФПИ Нина Канделаки.
"Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении "Спутника V". Мы ожидаем, что это произойдёт в начале лета, возможно, до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств", — отметила она.
Нина Канделаки отметила, что наиболее сложным в регистрации российской вакцины в ЕС для РФПИ стали технические аспекты этого процесса, согласование российских и европейских регуляторных норм.
Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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