Президент Киргизии сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном
На месте событий находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром страны.
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Фото © Пресс-служба президента Киргизии
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась после столкновений между военнослужащими двух государств. Об этом сообщил глава Киргизской Республики Садыр Жапаров.
"Ситуация в Баткенской области Киргизской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром КР Артёмом Новиковым", — сообщается на сайте главы государства.
В пресс-службе Жапарова отметили, что принимаются меры "по недопущению эскалации напряжённости" на госгранице.
Напомним, в ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои, стороны стянули в зону конфликта тяжёлую бронетехнику. Оба государства обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Позже министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии договорились о прекращении огня и отводе подразделений на исходные позиции.
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