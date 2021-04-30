Президент Киргизии сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась после столкновений между военнослужащими двух государств. Об этом сообщил глава Киргизской Республики Садыр Жапаров.

"Ситуация в Баткенской области Киргизской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром КР Артёмом Новиковым", — сообщается на сайте главы государства.

В пресс-службе Жапарова отметили, что принимаются меры "по недопущению эскалации напряжённости" на госгранице.

Напомним, в ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои, стороны стянули в зону конфликта тяжёлую бронетехнику. Оба государства обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Позже министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии договорились о прекращении огня и отводе подразделений на исходные позиции.

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