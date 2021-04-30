Назван секретный способ ускорить работу смартфона
"Разогнать" телефон поможет очистка кеша и отключение автосинхронизации.
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Чаще всего смартфон работает медленно из-за большого количества установленных приложений. Чтобы решить проблему, достаточно будет отключить неактивные, рассказала в интервью агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.
"Сейчас нормой считается не менее 4 Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений", — пояснила эксперт.
"Разогнать" смартфон поможет очистка кеша и отключение автосинхронизации. При этом, по словам эксперта, если телефон используется более пяти лет, ускорить его работу сможет только замена.
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