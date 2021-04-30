Назван секретный способ ускорить работу смартфона

Чаще всего смартфон работает медленно из-за большого количества установленных приложений. Чтобы решить проблему, достаточно будет отключить неактивные, рассказала в интервью агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

"Сейчас нормой считается не менее 4 Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений", — пояснила эксперт.

"Разогнать" смартфон поможет очистка кеша и отключение автосинхронизации. При этом, по словам эксперта, если телефон используется более пяти лет, ускорить его работу сможет только замена.

Ранее Лайф рассказывал, что Apple сможет создавать iPhone с "исчезающими" кнопками. Запатентованная технология позволит сделать гаджеты надёжнее и эстетически приятнее.

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