Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Назван секретный способ ускорить работу смартфона

"Разогнать" телефон поможет очистка кеша и отключение автосинхронизации.

30 апреля 2021, 04:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чаще всего смартфон работает медленно из-за большого количества установленных приложений. Чтобы решить проблему, достаточно будет отключить неактивные, рассказала в интервью агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

"Сейчас нормой считается не менее 4 Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений", — пояснила эксперт.

"Разогнать" смартфон поможет очистка кеша и отключение автосинхронизации. При этом, по словам эксперта, если телефон используется более пяти лет, ускорить его работу сможет только замена.

Эксперт раскрыл два простых способа продлить жизнь ноутбуку

Эксперт раскрыл два простых способа продлить жизнь ноутбуку

Ранее Лайф рассказывал, что Apple сможет создавать iPhone с "исчезающими" кнопками. Запатентованная технология позволит сделать гаджеты надёжнее и эстетически приятнее.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1