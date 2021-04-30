Илон Маск за сутки обеднел почти на $4 миллиарда

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за прошедшие сутки потерял 3,95 миллиарда долларов, это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Состояние американского предпринимателя составляет 175 миллиардов долларов.

Несмотря на это, глава Tesla оставил за собой второе место среди богатейших людей мира. На первой позиции разместился основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 миллиарда долларов. За минувшие сутки он стал богаче на 707 миллионов долларов.

Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск предрёк гибель участников первого полёта на Марс. В такую экспедицию следует набирать лишь добровольцев, поскольку она подойдёт далеко "не для всех", заявил предприниматель.

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