Будущих водителей в России предложили проверять на алкоголизм и наркоманию
При принятии новой нормы граждан станут направлять на лабораторные исследования крови или мочи, если врач заметит признаки данных болезней.
Фото © Агентство новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Для получения водительских прав россиянам необходимо пройти проверку на хронический алкоголизм и наркоманию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на новый приказ Минздрава РФ.
По данным издания, гражданина направят на лабораторные исследования крови или мочи, если врач заметит признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. В случае с водителями, которые возвращают права после лишения, сдача анализов станет обязательной. При выявлении в биоматериале веществ, указывающих на болезнь, россиянина направят на полноценное обследование в специализированную клинику.
Газета уточнила, что документ сейчас проходит оценку в Аналитическом центре при кабмине в рамках "регуляторной гильотины" и может вступить в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, что в России с 1 апреля вступил в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Теперь навыки водителей проверяют на реальной автодороге в условиях настоящего уличного движения. Также ошибки на экзамене сгруппировали по штрафным баллам.
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