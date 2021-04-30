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Будущих водителей в России предложили проверять на алкоголизм и наркоманию

При принятии новой нормы граждан станут направлять на лабораторные исследования крови или мочи, если врач заметит признаки данных болезней.

30 апреля 2021, 03:27
<p>Фото © Агентство новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Для получения водительских прав россиянам необходимо пройти проверку на хронический алкоголизм и наркоманию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на новый приказ Минздрава РФ.

По данным издания, гражданина направят на лабораторные исследования крови или мочи, если врач заметит признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. В случае с водителями, которые возвращают права после лишения, сдача анализов станет обязательной. При выявлении в биоматериале веществ, указывающих на болезнь, россиянина направят на полноценное обследование в специализированную клинику.

Газета уточнила, что документ сейчас проходит оценку в Аналитическом центре при кабмине в рамках "регуляторной гильотины" и может вступить в силу с 1 января 2022 года.

В ГИБДД рассказали о самых частых ошибках при сдаче на водительские права

В ГИБДД рассказали о самых частых ошибках при сдаче на водительские права

Напомним, что в России с 1 апреля вступил в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Теперь навыки водителей проверяют на реальной автодороге в условиях настоящего уличного движения. Также ошибки на экзамене сгруппировали по штрафным баллам.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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