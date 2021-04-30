К вывозу тел привлекли армию: число погибших на религиозном празднике в Израиле выросло до 44
Военные также помогают в быстрой доставке раненых в больницы и перемещении их между медицинскими центрами.
Фото © Соцсети
По меньшей мере 44 человека раздавлены насмерть во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. К вывозу тел с места трагедии привлекли армию.
"Бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолётов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон", — сообщила пресс-служба израильской армии.
Военные помогают в вывозе тел погибших, а также в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении их между медицинскими центрами. По последним данным, число пострадавших превышает 100 человек.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже прокомментировал трагедию, назвав случившееся "ужасной катастрофой".
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