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К вывозу тел привлекли армию: число погибших на религиозном празднике в Израиле выросло до 44

Военные также помогают в быстрой доставке раненых в больницы и перемещении их между медицинскими центрами.

30 апреля 2021, 03:00
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

По меньшей мере 44 человека раздавлены насмерть во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. К вывозу тел с места трагедии привлекли армию.

"Бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолётов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон", — сообщила пресс-служба израильской армии.

Военные помогают в вывозе тел погибших, а также в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении их между медицинскими центрами. По последним данным, число пострадавших превышает 100 человек.

Число погибших в давке на празднике в Израиле увеличилось до 38

Число погибших в давке на празднике в Израиле увеличилось до 38

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже прокомментировал трагедию, назвав случившееся "ужасной катастрофой".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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