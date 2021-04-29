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Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле

По данным местных СМИ, ещё 20 человек находятся в критическом состоянии.

29 апреля 2021, 23:57

Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле. Видео © Соцсети

В результате давки во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле погибло 28 человек, ещё порядка 50 верующих пострадали. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на врачей.

По данным издания, состояние 20 пострадавших оценивается медиками как критическое. При этом изначально сообщалось об обрушении трибуны на празднике, но эту информацию опровергли спасатели. На мероприятии насчитывалось более 100 тысяч участников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже прокомментировал трагедию, назвав случившееся "ужасной катастрофой".

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Ранее в баптистской церкви в Калифорнии прогремел взрыв. Причиной происшествия могло послужить то, что её пастор осудил однополые отношения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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