Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле. Видео © Соцсети

В результате давки во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле погибло 28 человек, ещё порядка 50 верующих пострадали. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на врачей.

לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021

По данным издания, состояние 20 пострадавших оценивается медиками как критическое. При этом изначально сообщалось об обрушении трибуны на празднике, но эту информацию опровергли спасатели. На мероприятии насчитывалось более 100 тысяч участников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже прокомментировал трагедию, назвав случившееся "ужасной катастрофой".

Ранее в баптистской церкви в Калифорнии прогремел взрыв. Причиной происшествия могло послужить то, что её пастор осудил однополые отношения.

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