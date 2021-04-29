Т-34, "тайфуны" и "Стрижи": Опубликована схема Парада Победы в Москве

Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в честь 76-й годовщины Победы в Москве. Об этом 29 апреля сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В состав механизированной колонны войдёт более 190 образцов военной техники. Её возглавят танки Т-34-85. За ними пойдут бронеавтомобили повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины и оперативно-тактические ракетные комплексы.

В параде также примут участие реактивная система залпового огня, тяжёлые огнемётные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортёры.

В авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28Н, а также экипажи различных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и других самолётов.

Ранее Лайф писал о том, что в центре Москвы прошла репетиция Парада Победы.

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