Т-34, "тайфуны" и "Стрижи": Опубликована схема Парада Победы в Москве
В состав механизированной колонны войдёт более 190 образцов военной техники.
Фото © ТАСС / ЕРА
Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в честь 76-й годовщины Победы в Москве. Об этом 29 апреля сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
В состав механизированной колонны войдёт более 190 образцов военной техники. Её возглавят танки Т-34-85. За ними пойдут бронеавтомобили повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины и оперативно-тактические ракетные комплексы.
В параде также примут участие реактивная система залпового огня, тяжёлые огнемётные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортёры.
В авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28Н, а также экипажи различных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и других самолётов.
Ранее Лайф писал о том, что в центре Москвы прошла репетиция Парада Победы.
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