Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Т-34, "тайфуны" и "Стрижи": Опубликована схема Парада Победы в Москве

В состав механизированной колонны войдёт более 190 образцов военной техники.

29 апреля 2021, 23:33
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в честь 76-й годовщины Победы в Москве. Об этом 29 апреля сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Фото © газета Вооружённых сил Российской Федерации "Красная звезда"

Фото © газета Вооружённых сил Российской Федерации "Красная звезда"

В состав механизированной колонны войдёт более 190 образцов военной техники. Её возглавят танки Т-34-85. За ними пойдут бронеавтомобили повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины и оперативно-тактические ракетные комплексы.

Фото © газета Вооружённых сил Российской Федерации "Красная звезда"

Фото © газета Вооружённых сил Российской Федерации "Красная звезда"

В параде также примут участие реактивная система залпового огня, тяжёлые огнемётные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортёры.

Стал известен новый "голос" Парада Победы 9 Мая в Москве

Стал известен новый "голос" Парада Победы 9 Мая в Москве

В авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28Н, а также экипажи различных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и других самолётов.

Ранее Лайф писал о том, что в центре Москвы прошла репетиция Парада Победы.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1