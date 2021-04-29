"Чувствуют поддержку властей": МИД России отреагировал на марш неонацистов на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти потакают неонацистам и радикалам, а также продолжают искажать историю Великой Отечественной войны. По её мнению, последователи фашизма чувствуют себя в Незалежной полностью безнаказанными.

"Киев продолжает линию на потакание украинским национал-радикалам, искажение истории ВОВ, героизацию нацистских коллаборационистов... Последователи нацистско-фашистской идеологии чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей", — сказала Мария Захарова.

В российском МИДе считают, что такая позиция Киева оскорбляет память всех народов бывшего СССР, чьи солдаты отдали жизни ради будущего следующих поколений, в том числе граждан современной Украины. Захарова напомнила о факельных шествиях, которые проходят 1 января, в годовщину рождения Степана Бандеры, о марше радикалов, прошедшем 28 апреля, о разрушении монумента Славы — памятника советским солдатам.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков назвал пропагандой нацизма марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве. Он отметил, что пропаганда войск вермахта на территории Украины точно не добавляет чести ни внутри общества, ни за рубежом. Спикер выразил надежду, что компетентные органы власти отреагируют на инцидент в рамках закона. Депутат партии Зеленского Давид Арахамия также осудил массовое шествие радикалов в центре Киева.

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