В Киргизии завели дело о "преступлении против мира" после конфликта с Таджикистаном

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье 380 Уголовного кодекса "Преступление против мира" после столкновения на границе с Таджикистаном. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

По версии Генпрокуратуры, Таджикистан вторгся на территорию Киргизии, нарушив договор о соседстве, который страны заключили 26 мая 2004 года. Силы Таджикистана с целью захвата суверенной территории республики открыли огонь по мирному населению, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, говорится в сообщении ведомства.

"В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооружённой агрессии, развязывание её, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений", — заявили в ведомстве.

Расследованием этого дела займётся межведомственная следственная группа из числа сотрудников Госкомитета нацбезопасности, МВД и Военной прокуратуры Киргизии.

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