В Киргизии завели дело о "преступлении против мира" после конфликта с Таджикистаном
Бишкек обвинил Душанбе в ведении агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений.
Фото © ТАСС / ЕРА
Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье 380 Уголовного кодекса "Преступление против мира" после столкновения на границе с Таджикистаном. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
По версии Генпрокуратуры, Таджикистан вторгся на территорию Киргизии, нарушив договор о соседстве, который страны заключили 26 мая 2004 года. Силы Таджикистана с целью захвата суверенной территории республики открыли огонь по мирному населению, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, говорится в сообщении ведомства.
"В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооружённой агрессии, развязывание её, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений", — заявили в ведомстве.
Расследованием этого дела займётся межведомственная следственная группа из числа сотрудников Госкомитета нацбезопасности, МВД и Военной прокуратуры Киргизии.
Напомним, в ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои, стороны стянули в зону конфликта тяжёлую бронетехнику. Счёт раненых, в том числе среди мирных жителей, идёт на десятки. Оба государства обвиняют друг друга в провоцировании конфликта.
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