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Токаев предложил помочь Киргизии и Таджикистану помириться

Казахстанский лидер заявил о необходимости выработки механизма для урегулирования конфликта между двумя государствами.

29 апреля 2021, 20:43
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обеспокоен конфликтом между Киргизией и Таджикистаном и готов помочь восстановлению доверия между сторонами. Он выразил уверенность в том, что главы двух стран при должной мудрости сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путём.

"Со своей стороны готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия. Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии", — говорится в заявлении Токаева, которое опубликовано на сайте Акорды.

"Эта граница очень проблемная": Политолог оценил вероятность эскалации конфликта между Таджикистаном и Киргизией

"Эта граница очень проблемная": Политолог оценил вероятность эскалации конфликта между Таджикистаном и Киргизией

Ранее Лайф сообщал, что Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня. Стороны также достигли соглашения об отводе военных сил на места прежней дислокации. Жертвами столкновений успели стать пять человек. Раненых — десятки. Напомним, в ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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