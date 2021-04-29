В Палестине перенесли всеобщие выборы из-за Израиля
Голосование откладывается до тех пор, пока в нём не смогут принять участие жители Восточного Иерусалима.
Махмуд Аббас. Фото © ТАСС
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о том, что израильское правительство отклонило проведение предстоящих всеобщих выборов в Восточном Иерусалиме и в связи с этим народное голосование будет отсрочено. Такое решение он обнародовал по итогам встречи палестинских фракций в Рамалле.
"Выборы должны охватывать все палестинские территории, включая Иерусалим, поэтому они откладываются, пока не будет гарантировано участие в них его жителей", — объяснил он.
Лидер Палестины также указал на исключительное право палестинского народа на Восточный Иерусалим. Жители "оккупированной столицы имеют право голосовать и баллотироваться" в качестве кандидатов на предстоящих выборах, подчеркнул он. Аббас отметил, что народ Палестины стремится сделать город столицей своего будущего независимого государства.
Парламентские и президентские выборы в Палестине были назначены на 22 мая и 31 июля соответственно. Они должны были стать первыми за 15 лет. По результатам голосования в Палестинский законодательный совет должен был быть сформирован 120-местный парламент, действующий на территориях Палестинской национальной администрации.
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