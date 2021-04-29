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Эксперт объяснил причины возможного роста цен на авиабилеты

Вместе с тем он считает, что россияне продолжат их покупать, несмотря на подорожание.

29 апреля 2021, 22:05
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Председатель совета директоров международного аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что рост цен на авиабилеты в России неизбежен. Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев согласился с ним и объяснил причины подорожания.

"Если учесть, что расходы авиакомпаний за два года увеличились существенно, а цены относительно 2019 года сократились, то вполне логично, что это не только пандемическая история, а это в целом попытка компенсировать ту инфляцию, которая накопилась за два года. И довольно очевидный вопрос, если в 2020 году авиакомпании налетали более чем на 100 миллиардов рублей убытков, в 2021 сохранят убыточность", – сказал Пантелеев в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, за 2019 год авиакомпании заработали прибыль в 60 миллиардов рублей, а следующий год закончился финансовыми потерями на сумму в 130 миллиардов. При этом государство поддержало перевозчиков, выделив 30 миллиардов, напомнил Пантелеев.

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Эксперт полагает, что несмотря на рост цен, россияне продолжат покупать билеты.

"Если мы посмотрим на динамику цен на авиабилеты и на динамику роста стоимости потребительской корзины, то оказывается, что авиабилеты дорожают гораздо медленнее, чем другие статьи расходов. Поэтому потребитель с удовольствием продолжает тратить деньги на билеты, ездит налегке, получает новые впечатления, но экономит на других статьях расходов", – заключил Пантелеев.

Напомним, ранее и глава Росавиации Александр Нерадько заявил о возможном росте цен на авиабилеты. При этом он отметил, что компании ведут взвешенную политику ценообразования.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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