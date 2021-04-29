Эксперт объяснил причины возможного роста цен на авиабилеты

Председатель совета директоров международного аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что рост цен на авиабилеты в России неизбежен. Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев согласился с ним и объяснил причины подорожания.

"Если учесть, что расходы авиакомпаний за два года увеличились существенно, а цены относительно 2019 года сократились, то вполне логично, что это не только пандемическая история, а это в целом попытка компенсировать ту инфляцию, которая накопилась за два года. И довольно очевидный вопрос, если в 2020 году авиакомпании налетали более чем на 100 миллиардов рублей убытков, в 2021 сохранят убыточность", – сказал Пантелеев в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, за 2019 год авиакомпании заработали прибыль в 60 миллиардов рублей, а следующий год закончился финансовыми потерями на сумму в 130 миллиардов. При этом государство поддержало перевозчиков, выделив 30 миллиардов, напомнил Пантелеев.

Эксперт полагает, что несмотря на рост цен, россияне продолжат покупать билеты.

"Если мы посмотрим на динамику цен на авиабилеты и на динамику роста стоимости потребительской корзины, то оказывается, что авиабилеты дорожают гораздо медленнее, чем другие статьи расходов. Поэтому потребитель с удовольствием продолжает тратить деньги на билеты, ездит налегке, получает новые впечатления, но экономит на других статьях расходов", – заключил Пантелеев.

Напомним, ранее и глава Росавиации Александр Нерадько заявил о возможном росте цен на авиабилеты. При этом он отметил, что компании ведут взвешенную политику ценообразования.

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