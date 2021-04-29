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В Сети высмеяли выпущенного к 9 Мая "БДСМ-зайца" за 12 тысяч

По словам производителей, яркие цвета игрушки формируют её героический образ.

29 апреля 2021, 21:43

Фото © Piglette

Пользователи Сети обнаружили необычный подарок на 9 Мая. Это "героическая зайка", раскрашенная в красно-жёлтые цвета в честь праздника.

На сайте производителя Piglette Toy отмечается, что такая композиция формирует героический образ игрушки.

"Алую триумфальную шубку Победы подчёркивают красно-жёлтые отблески рубиновой звезды на ушках и лапках. Для пущей торжественности лучи усыпаны кристаллами. Грудь "зайки" украшают три золотые звёздочки, кожаная портупея и полевая офицерская сумка. Завершает героический образ Победы миниатюрная пилотка с красными кантами и звёздочкой", — утверждается в описании игрушки.

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Далеко не все пользователи оказались довольны такой игрушкой. Некоторых возмутила цена — 11 990 рублей, а другие посчитали, что костюм зайца больше напоминает образ для БДСМ, чем офицерскую форму.

Напомним, 9 Мая уже совсем скоро. В четверг в Москве прошла репетиция Парада Победы. Лайф показывал видео.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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