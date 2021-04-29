Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Варвара Караулова впервые стала мамой
Отцом ребёнка стал адвокат девушки и её муж Олег Елисеев.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Находящаяся под надзором 25-летняя бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осуждённая за попытку примкнуть к террористической организации ИГИЛ*, впервые стала мамой. Счастливой новостью поделился её адвокат Сергей Бадамшин в своём телеграм-канале.
Отцом ребёнка стал другой адвокат Карауловой — Олег Елисеев, за которого девушка вышла замуж летом 2020 года.
"Поздравляю Варю Караулову и Олега Елисеева с рождением сына!" — написал Бадамшин.
Напомним, Варвара Караулова была арестована в 2015 году после того, как улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ. По возвращении на родину она была осуждена на четыре с половиной года колонии, однако вышла по УДО.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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