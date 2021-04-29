Журналиста Павла Лобкова решили уволить с "Дождя"

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко объявил об увольнении журналиста Павла Лобкова. Он рассказал, что неделю назад отстранил ведущего с эфира, на что тот высказал "беспочвенные и несправедливые обвинения" в адрес коллег.

"После подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. Я знаю, что у Павла есть своя аудитория, которая ждёт его в эфире, но я также знаю, что никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей", — написал в "Фейсбуке" Дзядко.

Он пояснил, что сейчас гендиректор телеканала Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с "Дождём". Дзядко вместе с тем признал, что часть зрителей будет недовольна увольнением Лобкова, но в данной ситуации — это единственно возможное решение.

По версии самого журналиста, причиной конфликта стала "тотальная жажда контроля" со стороны главреда. Лобков рассказал, что Дзядко отстранил его от эфира после того, как он удалил его из рабочего чата. По его словам, руководство телеканала "ведёт себя как тоталитарное государство".

Ранее Лайф сообщал, что после акции 21 апреля полиция задержала корреспондента "Дождя" и наведалась к журналисту "Эха".

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