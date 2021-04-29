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Нашли в коробке, подумали, щенок: в Челябинской области спасли маленького мишку Умку

Косолапый чувствует себя хорошо. Он находится под присмотром ветеринаров, неплохо ест и играет.

29 апреля 2021, 21:06

Фото © LIFE

В Челябинской области спасли маленького мишку Умку. Видео © LIFE

В Челябинске за городом на заправке нашли медвежонка, он лежал в коробке. История началась ещё в феврале. Трёхмесячного малыша, которому позднее дали кличку Умка, сейчас выхаживают в местной ветеринарной клинике. Поначалу нашедшая его семья думала, что это щенок собаки. Однако позднее у малыша начали расти странные для псовых когти, в итоге оказалось, что это маленький мишка.

"Семья остановилась на бензозаправке и увидела коробку. Что-то там шуршит. И там обнаружили щенка якобы. Думали, щенок, начали кормить, вдруг когти начали какие-то расти. Потом поняли, что это не щенок, а медвежонок. Связались с нами. Мы его реабилитируем, карантинируем, проверяем на наличие всяких инфекций и отправляем на Дальний Восток в реабилитационный центр диких животных "Утёс" в Хабаровском крае", — рассказал Лайфу ветеринар Карен Даллакян.

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Как пояснил специалист, год уйдёт только на то, чтобы подготовить мишку к самостоятельной жизни в дикой природе. Сейчас Умка чувствует себя хорошо. Его кормят молочной кашей с мёдом и иногда добавляют в неё сушёных сверчков, которых можно купить в зоомагазине. Это нужно, чтобы максимально приблизить рацион малыша к тому, которым питаются в дикой природе.

Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине медведь прогулялся вокруг забора школы. От здания учебного заведения косолапого отпугнул охранник, который с криками выбежал на улицу.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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