Пытались откачать: В Калифорнии полицейские задушили темнокожего при задержании
Мужчине несколько минут давили на спину, пока он не потерял сознание и не перестал дышать.
19 апреля в городе Аламида, штат Калифорния, во время задержания полицейскими скончался темнокожий мужчина. 26-летний Марио Гонсалес привлёк внимание стражей порядка, поскольку стоял на улице с бутылкой алкоголя в руке.
Видео © Сосцети
Полицейские решили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Офицеры повалили его и сильно прижали к земле локтями и коленями. На кадрах с нагрудной камеры видно, что Гонсалесу несколько минут давили на спину, пока он не потерял сознание и не перестал дышать.
После этого стражи порядка пытались спасти Гонсалеса. Непрямой массаж сердца, однако, ни к чему не привёл. Мужчина скончался. Полицейские были отстранены от службы на время следствия.
Ранее Лайф писал о том, что в США полицейские сломали руку бабушке с деменцией, забывшей оплатить товар.
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