Пытались откачать: В Калифорнии полицейские задушили темнокожего при задержании

19 апреля в городе Аламида, штат Калифорния, во время задержания полицейскими скончался темнокожий мужчина. 26-летний Марио Гонсалес привлёк внимание стражей порядка, поскольку стоял на улице с бутылкой алкоголя в руке.

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Полицейские решили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Офицеры повалили его и сильно прижали к земле локтями и коленями. На кадрах с нагрудной камеры видно, что Гонсалесу несколько минут давили на спину, пока он не потерял сознание и не перестал дышать.

После этого стражи порядка пытались спасти Гонсалеса. Непрямой массаж сердца, однако, ни к чему не привёл. Мужчина скончался. Полицейские были отстранены от службы на время следствия.

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