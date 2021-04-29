Билборд с певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер

Певица Монеточка попала на билборд аудиостримингового сервиса Spotify на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Изображение российской певицы было выбрано в рамках программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal, которая была запущена 8 Марта и охватывает 50 стран. В Spotify сочли Монеточку идеальным воплощением молодой self-made исполнительницы.

"Уже в 18 лет она выпустила свой первый альбом с 12 треками, исполненными под фортепиано, а уже через два года вышел её первый студийный альбом "Раскраски для взрослых". Сегодня у Монеточки более 300 тысяч ежемесячных слушателей в Spotify", — объяснили в Spotify.

В компании отметили, что самый популярный трек певицы "Каждый раз" набрал более 4 млн прослушиваний. Сама Монеточка отреагировала на свой билборд достаточно скромно, завив, что об этом даже и мечтать не могла.

"Я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня все-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумны могут сбываться", — приводит в пресс-службе слова российской исполнительницы.

Стоит отметить, что героини на обложке плейлиста будут меняться ежемесячно.

Ранее сообщалось, что певица Елизавета Гырдымова, более известная под сценическим псевдонимом Монеточка, вышла замуж.

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