Четвёртый полёт вертолёта Ingenuity на Марсе провалился
Причина пока не указана. Команда NASA работает над следующей попыткой.
Фото © ТАСС
Марсианский вертолёт Ingenuity ("Изобретательность") не смог совершить свой четвёртый полёт над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщили на странице Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter's ambitious fourth flight didn't get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We'll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs— NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021
"В рамках амбициозного четвёртого полёта вертолёт не смог подняться с поверхности Марса. Команда проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять ещё одну попытку", — указано в сообщении.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что во время третьего испытательного полёта на Марсе аппарат преодолел дистанцию около 50 метров. И даже сделал чёрно-белые фотографии поверхности Красной планеты.
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