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Четвёртый полёт вертолёта Ingenuity на Марсе провалился

Причина пока не указана. Команда NASA работает над следующей попыткой.

29 апреля 2021, 19:42
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Марсианский вертолёт Ingenuity ("Изобретательность") не смог совершить свой четвёртый полёт над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщили на странице Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В рамках амбициозного четвёртого полёта вертолёт не смог подняться с поверхности Марса. Команда проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять ещё одну попытку", — указано в сообщении.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что во время третьего испытательного полёта на Марсе аппарат преодолел дистанцию около 50 метров. И даже сделал чёрно-белые фотографии поверхности Красной планеты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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