Четвёртый полёт вертолёта Ingenuity на Марсе провалился

Марсианский вертолёт Ingenuity ("Изобретательность") не смог совершить свой четвёртый полёт над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщили на странице Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter's ambitious fourth flight didn't get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We'll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs — NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021

"В рамках амбициозного четвёртого полёта вертолёт не смог подняться с поверхности Марса. Команда проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять ещё одну попытку", — указано в сообщении.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что во время третьего испытательного полёта на Марсе аппарат преодолел дистанцию около 50 метров. И даже сделал чёрно-белые фотографии поверхности Красной планеты.

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