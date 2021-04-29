"Самое главное — доверие": Воробьёв рассказал, как будет проходить программа реновации в Подмосковье

В интервью телеканалу "360" губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как будет осуществляться в регионе программа реновации. Он отметил, что данная инициатива решит вопросы с ветхим жильём, а сам процесс будет полностью открытым, с обязательным обсуждением с жителями.

Воробьёв напомнил, что власти Москвы изначально столкнулись с критикой со стороны горожан, но потом ситуация изменилась.

"Самое главное, чтобы было доверие. И мне нечего скрывать. Я обеспокоен жилищным фондом. Нам в некоторых городах даже далеко до пятиэтажек, которые в Москве разрушают. Я показал на слайдах бараки и дома, в которых жить в XXI веке люди не должны", — отметил губернатор МО.

На вопрос о том, не переселят ли людей в дома, которые хуже их нынешнего жилья, Воробьёв ответил, что "главная задача — человеку обеспечивать перемены к лучшему". Он добавил, что прежде всего с жителями будут разговаривать и при выборе нового места для дома будут учитывать все нюансы и требования. Губернатор пояснил, что чувствительность проекта реновации заключается в том, что новые дома появляются в уже сформировавшихся районах.

"Реновация, может быть, для кого-то смелое слово, но мы точно пойдём этим путём. Мы здесь для того, чтобы решать проблемы", — заявил губернатор.

Напомним, что о начале программы реновации в Подмосковье губернатор Андрей Воробьёв рассказал во время ежегодного послания жителям. В перспективе огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях.

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