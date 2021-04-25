Вертолёт Ingenuity развил рекордную скорость во время полёта на Марсе

Вертолёт Ingenuity ("Изобретательность") во время третьего испытательного полёта на Марсе преодолел дистанцию около 50 метров, развив скорость примерно 2 м/с (около 7 км/ч). Сообщение о полёте опубликовано на сайте NASA.

При этом скорость вертолёта достигла рекордных показателей не только по сравнению с предыдущими двумя полётами на Марсе, но и с испытаниями на Земле. Высота полёта была такой же, как и во время вторых испытаний. Кроме того, летательный аппарат сделал чёрно-белые фотографии поверхности Красной планеты, которые передал на Землю.

Напомним, первый полёт Ingenuity состоялся 19 апреля. Аппарат массой 1,8 кг в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту до 3 м на 40 секунд. Вторые испытания состоялись 22 апреля. Вертолёт оснащён двумя винтами диаметром 1,2 метра. Они вращаются в противоположном направлении со скоростью 2400 оборотов в минуту. Летательный аппарат может подняться на высоту до десяти метров и пролететь 300 метров приблизительно за полторы минуты.

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