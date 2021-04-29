В Татарстане стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика
Ребёнка спасли от гибели местные жители, которые разогнали псов. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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В селе Осиново Зеленодольского района Татарстана 29 апреля свора уличных собак искусала 11-летнего мальчика. Об этом информирует СУ СК РФ по республике.
На мальчика напали не менее десяти диких собак. Ребёнка обнаружили в овраге местные жители. Они разогнали бездомных псов и вызвали скорую. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии.
"У пострадавшего ребёнка диагностированы множественные укусы. В настоящее время его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Халатность" и "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.
По версии следствия, должностными лицами было допущено нарушение отлова и содержания безнадзорных животных. Расследование дела продолжается, необходимо установить все подробности произошедшего.
Ранее Лайф писал о том, что под Новосибирском собака покусала пятилетнего мальчика за лицо.
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