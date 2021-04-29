"Прогресс Украины под угрозой": Госдеп обеспокоен увольнением главы "Нафтогаза"

США глубоко обеспокоены сменой руководства компании "Нафтогаз Украины", которое демонстрирует пренебрежение честными и прозрачными корпоративными практиками и усложняют процесс реформирования энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата страны. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

.@StateDeptSpox: We will continue to support Ukraine in strengthening its institutions, including advancing democratic institutions and corporate governance reforms, but Ukraine’s leaders must do their part. pic.twitter.com/LpqizGqsq6 — Department of State (@StateDept) April 29, 2021

"Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании Украины... в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьёзно бороться, оказался под угрозой", — сказал Прайс.

Представитель Госдепа отметила, что США продолжают поддерживать Украину, но руководство страны должно "сделать то, что от него зависит".

Ранее Лайф сообщал, что кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Компания завершила 2020 год с чистым убытком $678,6 миллиона.

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