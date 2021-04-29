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"Прогресс Украины под угрозой": Госдеп обеспокоен увольнением главы "Нафтогаза"

Вашингтон назвал такие перестановки неуважением к честным и прозрачным практикам управления.

29 апреля 2021, 20:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/StateDeptSpox?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@StateDeptSpox</a></p>

Фото © Twitter / @StateDeptSpox

США глубоко обеспокоены сменой руководства компании "Нафтогаз Украины", которое демонстрирует пренебрежение честными и прозрачными корпоративными практиками и усложняют процесс реформирования энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата страны. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании Украины... в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьёзно бороться, оказался под угрозой", — сказал Прайс.

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Представитель Госдепа отметила, что США продолжают поддерживать Украину, но руководство страны должно "сделать то, что от него зависит".

Ранее Лайф сообщал, что кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Компания завершила 2020 год с чистым убытком $678,6 миллиона.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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